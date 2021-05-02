В странах Большой семерки может появиться механизм противодействия пропаганде РФ и Китая

Британский министр Доминик Рааб Фото из открытых источников

В Британии считают, что Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе

Великобритания предлагает странам G7 создать общий "механизм быстрого опровержения" российской или китайской дезинформации. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Когда мы видим, как там публикуют эту ложь, пропаганду или фейковые новости, мы не можем просто оставаться в стороне, но должны собраться вместе, чтобы подготовить опровержение и, честно говоря, предоставить правду для жителей как этой страны, а также для России или Китае и для всего мира ", - утверждает Рааб.

По его словам, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, то путем распространения дезинформации о выборах, или о вакцинах против COVID-19.

Кроме того, Британия определила Россию самой большой угрозой ее безопасности, также рассматривая Китай как крупнейший долгосрочный вызов в военном, экономическом и технологическом плане.

"Самое важное для нас то, что мы расширяем международный круг стран-единомышленников, выступающих за открытое общество, права человека и демократию, которые стоят за открытую торговлю", - отметил Рааб отвечая на вопрос о беспокойстве.

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Напомним, ранее Великобритания приняла новую военную доктрину по борьбе с Россией: план модернизации армии из 9 новых инициатив, 12 главных задач, 17 ключевых программ, 7 выводов.