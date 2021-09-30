В столице Словении прошел ливень: Подтопило автодороги и около 500 зданий
Спасательные службы получили около 2 700 вызовов и совершили 400 выездов
В Любляне (Словения) после обильного дождя вечером 29 сентября подтопило автодороги и около 500 зданий. Об этом сообщил AP.
Как отмечается, ливень также прервал театральное представление, дожди затопили больницы и другие здания и заставили бригады скорой помощи отправляться на сотни вызовов.
Всего спасательные службы получили около 2 700 вызовов и совершили 400 выездов.
По информации метеорологической службы, такого масштаба ливни происходят "раз в два столетия".
"Вся критическая инфраструктура затоплена", - заявил руководитель главной больницы Любляны Йозе Голобич.
На видео из разных мест в столице видны затопленные улицы и дома, а также людей, которые двигаются по воде.
Кроме этого, непогода разогнала последних протестующих на демонстрации против карантинных ограничений, где полиция применила слезоточивый газ и водометы.
Как сообщалось ранее, Одессу накрыл мощный ливень. Дожди затопили улицы и осложнили движение транспорта. В городе автомобили "плыли" по дорогам.