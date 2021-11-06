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В столице Сьерра-Леоне по меньшей мере 100 человек погибли из-за взрыва бензовоза

Фото из открытых источников

Бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке, а затем взорвался

В столице западноафриканского государства Сьерра-Леоне Фритауне взорвался бензовоз, погибли по меньшей мере 100 человек. Об этом сообщила мэр города Ивонн Аки-Савьерр в Facebook.

По ее словам, бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке в жилом квартале Бай Бурех Роуд, а затем взорвался.

По информации Daily Star, бензовоз взорвался на оживленном перекрестке перед супермаркетом. Это произошло около 22:00 по местному времени, когда люди собирались, чтобы купить бензин на разлив.

Один из очевидцев рассказал, что после аварии произошла утечка топлива и люди "бросились воровать бензин". 

Некоторые местные СМИ сообщают, что жертвами взрыва стали более 400 человек.

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Ранее сообщалось, что в городе Локоджа, Нигерия, в результате взрыва бензовоза 28 человек погибли

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