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В столице Индии провели массовую кремацию жертв COVID-19 прямо на улице

В стране фиксируют рекордное количество заражений уже пятый день подряд

В столице Индии, городе Нью-Дели, провели массовую кремацию лиц, умерших от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Reuters

Согласно сообщению, местные крематории постоянно работают в режиме максимальной нагрузки и не справляются с постоянным потоком тел. 

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По всей стране фиксируют чрезвычайно высокий уровень летальности от COVID-19. Ежедневно количество людей, которые болеют COVID-19, возрастает на несколько сотен тысяч человек. 

Как отмечается, в понедельник, 26 апреля, к борьбе с болезнью были привлечены вооруженные силы страны. В частности, из военных резервов будут направлять кислород в больницы, а военные медики в отставке присоединятся к гражданским медикам. 

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Напомним, недавно Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

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