В Стамбуле задержали украинца по обвинению в военном шпионаже, - СМИ

Hurriyet

Его подозревают в подготовке вооруженной акции против чеченской оппозиции

В Стамбуле были задержаны шесть подозреваемых, среди которых - гражданин Украины по обвинению в подготовке вооруженной акции против чеченской оппозиции в Турции. Об этом сообщил Hurriyet, ссылаясь на материалы расследования Sabah.

"Было установлено, что шпионы планировали акцию по уничтожению чеченских диссидентов и закупали для этой цели оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемыми по делу стали: граждане РФ Абдул Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев, Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

Известно, что их задержали в результате операции в Стамбуле 8 октября.

Также подозреваемым предъявлено обвинение в "политическом и военном шпионаже". Им грозит тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет по 328 статье Уголовного кодекса Турции.

В настоящее время подозреваемых доставили в тюрьму Малтепе.

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Как сообщалось ранее, в турецкой Анталии произошло ДТП с участием украинцев - их на пешеходном переходе сбила машина.

Так, пара, приехавшая в Турцию из Житомира, вышла за покупками в магазин и переходила дорогу по пешеходному переходу, когда их на скорости сбила машина.