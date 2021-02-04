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В США злоумышленник угнал авто с вакцинами против коронавируса

Фото из открытых источников

Автомобиль объявили в розыск по всей стране

В штате Флорида, США, неизвестный угнал автомобиль, в салоне которого находилась вакцина против COVID-19. Об этом пишет ABC News.

Сообщается, что авто было угнано накануне, 4 февраля, около 16:00. Злоумышленник украл машину со стоянки Strawberry Festival Grounds в городе Плант-Сити. В частности, со стоянки исчез серый Hyundai Accent 2018.

Полиция утверждает, что вору около 20 лет.

Автомобиль объявили в розыск по всей стране, правоохранители ищут злоумышленника.

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Напомним, ранее в Бостоне уборщик случайно уничтожил 1900 доз вакцины от компании Moderna, выключив холодильник, где хранился препарат.

До этого в Соединенных Штатах арестовали фармацевта, которого обвиняют в умышленном изъятии из холодильника более 500 доз коронавирусной вакцины.

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