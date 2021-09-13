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В США здание Капитолия обносят ограждением: Планируется митинг республиканцев

Капитолий США. Вашингтон Фото из открытых источников

Митинг в поддержку лиц, которых посадили в тюрьму в результате штурма Капитолия в январе, состоится 18 сентября

В США у здания Капитолия устанавливают временную ограду из-за того, что ожидается проведение митингов республиканцев, которые выйдут 18 сентября ради поддержки задержанных во время штурма здания Конгресса 6 января. Об этом сообщает CNN.

По словам начальника полиции Капитолия Тома Менгер, забор перед Капитолием уберут, если "все пойдет хорошо".

Правоохранители готовятся к возможным столкновениям и беспорядкам во время митингов, которые устраивают республиканцы.

Новое ограждение будет меньше предыдущего и не будет препятствовать движению транспорта.

Менгер, со своей стороны, проинформировал ведущих лидеров Конгресса о подготовке к митингу, которую организовал бывший сотрудник компании Дональда Трампа в поддержку лиц, которых посадили в тюрьму в результате штурма Капитолия 6 января.

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Напомним, в июне в Штатах вынесли первый судебный приговор по делу о штурме Капитолия. Судьи признали виновной 49-летнюю Анну Морган-Ллойд из штата Индиана. Она получила три года лишения свободы условно, штраф и 120 часов общественных работ.

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