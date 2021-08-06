В США заявили, что вакцинировали половину населения

Google

Только за сегодня в стране сделали более 800 тысяч прививок

В США от коронавируса полностью вакцинировали 50% населения. Об этом сообщил директор по статистике пандемии Белого дома Сайруса Шахпара.

"50% американцев (всех возрастов) теперь полностью вакцинированы (от коронавируса - ред.)", - написал Шахпар в Twitter.

Он уточнил, что только за пятницу в стране введена 821 тысяча доз вакцины, в том числе сделано 565 тысяч первых уколов. "Среднее число новых прививок за 7 дней выросло на 11% в сравнении с прошлой неделей и на 44% за последние две недели", - добавил Шахпар.

Новости по теме: В Киеве за проведение вакцинации можно будет бесплатно пойти на футбол

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Олег Ляшко заявил, что Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.