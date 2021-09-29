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В США заявили, что Россия сорвала ежегодное совещание ОБСЕ по правам человека

Госсекретарь США Энтони Блинкен ABC News

США по-прежнему ожидают, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить предусмотренные мандатом ежегодные совещания по человеческому измерению

Россия заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по реализации человеческого измерения, которое должно было состояться 27 сентября в Варшаве. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы глубоко сожалеем об этой попытке российского правительства заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека", — говорится в его заявлении.

Блинкен подчеркнул, что США по-прежнему ожидают, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить предусмотренные мандатом ежегодные совещания по человеческому измерению.

"Мы продолжим призывать Россию выполнять взятые на себя обязательства, в частности гарантировать защиту основных свобод и позволять гражданам требовать от своих правительств подотчетности, в частности с помощью свободных и справедливых выборов", — добавил он.

В то же время госсекретарь США заверил, что Соединенные Штаты не будут игнорировать нарушения прав человека.

"Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ, и мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы защитить принцип всеобъемлющих ежегодных смотров человеческого измерения при активном участии гражданского общества", — заверил он.

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Напомним, ранее Россия отказалась продолжить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенные на участке границы с неподконтрольными территориями Украины.

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