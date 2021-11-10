В США заявили, что обеспокоены военной активностью России на границе Украины
США надеются на то, что Российская Федерация не повторит ошибку, которую она совершила в 2014 году по отношению к Украине
Соединенные Штаты Америки обеспокоены военной активностью Российской Федерации на границе Украины. Об этом стало известно во время брифинга государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Как я говорил, мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России вблизи Украины", - заявил госсекретарь США.
По словам Блинкена, США надеются на то, что Российская Федерация не повторит ошибку, которую она совершила в 2014 году по отношению к Украине.
В то же время Штаты не понимают, какие именно намерения имеет Кремль.
"У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но нам известны ее методики. И мы обеспокоены, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись заново сделать то, что она сделала в 2014 году", - подчеркнул Блинкен.
Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. Он подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор когда угодно.
Как известно, несколько недель назад издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие скопление войск Российской Федерации на границе с Украиной.