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В США зарегистрировали первый случай заражения хорька COVID-19

Хорек Wikimedia

Ранее это животное привезли в США из Словении

В американском штате Флорида подтвердили первый случай заражения хорька коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает AP News.

Согласно сообщению, ранее это животное привезли в США из Словении.

"Образцы хорька из Флориды были протестированы на COVID-19 после того, как у животного выявили типичные симптомы болезни, а именно: чихание и кашель. Предполагается, что хорек заразился коронавирусом от человека", - отметили представители Министерства сельского хозяйства США.

К слову, сейчас болезнь COVID-19 зафиксирована у нескольких видов животных по всему миру, обычно это животные, контактировавшие с зараженными коронавирусом людьми.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства США заметило, что, в общем, риск распространения коронавируса от животных на людей достаточно незначителен.

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Напомним, в марте этого года в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса для животных. В клинических испытаниях были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.

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