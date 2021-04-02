В США заговорили об отказе от AstraZeneca

Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

США может не понадобиться вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca, даже если регулирующие органы страны ее одобрят. Об этом заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и главный медицинский советник Белого дома Рейтер Энтони Фаучи, сообщает Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты имеют достаточно контрактов с другими производителями вакцин для вакцинации всего населения.

На вопрос, будут ли США использовать дозы вакцины AstraZeneca, Фаучи сказал: "Это все еще не решено. Я считаю, что, учитывая договорные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, у нас достаточно вакцины, чтобы удовлетворить все наши потребности, не прибегая к помощи AstraZeneca".

Напомним, в Британии зафиксировали 30 случаев тромбоза после применения вакцины AstraZeneca.