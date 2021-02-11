В США зафиксировали редкое атмосферное явление, напоминающее вторжение пришельцев

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Такой феномен возникает в холодной и спокойной атмосфере.

Американцы из северных штатов на днях могли наблюдать редкое атмосферное явление-световые столбы, больше напоминающие сцены из фантастического кино о вторжении пришельцев, пишет CNN.

Как отмечается, этот феномен является лишь оптической иллюзией, возникающей в холодной и спокойной атмосфере. Для него нужен лютый мороз и полное отсутствие ветра.

"Это было похоже на северное сияние, потому что они подпрыгивали, двигались и меняли внешний вид", — сказал метеоролог Билл Тейлор, описывая столбы.

На этой неделе на севере США световые столбы будут видны во многих местах. Гражданам, которые решат посмотреть на них ночью, советуют одеться теплее, поскольку это явление означает очень низкую температуру воздуха — около 28 градусов мороза.

Световые столбы обычно можно увидеть в небе над местностью с холодным климатом. Легкие частицы льда шестиугольной формы зависают над поверхностью земли, и, если ветра нет, занимают вертикальную позицию и медленно дрейфуют в атмосфере.

Эти частицы работают как гигантское зеркало и отражают свет с поверхности земли — от фонарей, домов, автомобилей и тому подобное. Чем выше кристаллы льда поднимаются над землей, тем длиннее кажутся столбы.

Конкретный температурный порог для возникновения этого явления пока не установлен, однако обычно оно формируется при 23 градусах мороза. Феномен обычно распространен в северных регионах, но из-за движения холодных масс воздуха на юг США, увидеть световые столбы смогут и в совсем не характерных для них местах.

Световые столбы бывают не только в темное время суток — они также возникают из-за солнечного света, тогда их называют солнечными столбами. В январе такое явление можно было наблюдать и в Украине.

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