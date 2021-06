В США вспыхнул пожар на химическом заводе, объявлена эвакуация населения

Пока информации о погибших нет

В американском штате Иллинойс вспыхнул пожар на химическом заводе, из-за чего объявили эвакуацию населения в радиусе двух километров. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, инцидент произошел в городе Роктон на химическом заводе компании Chemtool Inc., занимающейся изготовлением смазочных материалов. В радиусе одной мили от места происшествия объявили эвакуацию всего населения и предприятий.

Сейчас в Роктоне работают усиленные наряды полиции и пожарной службы, а также группы Армии спасения. Во время ликвидации пожара пострадал один спасатель, данных о погибших нет.

#UPDATE : Drone footage from the fire at the Chemtool facility in Rockton. (Courtesy: Karl Hoffman) pic.twitter.com/nvctAGjOav

Как отмечается, сильный смог из-за горения химических материалов окутал не только Роктон, но и два соседних города.

В то же время в корпорации Lubrizol, которой принадлежит завод, обнародовали заявление, где сказано, что все работники предприятия находятся в безопасности и им ничего не угрожает.

As I have been on scene, the building has slowly become engulfed in flames. The west side of the building has begun to crumble. pic.twitter.com/0NPd2DsQxY