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В США вспыхнул пожар на химическом заводе, объявлена эвакуация населения

Пожар на химзаводе в США CNN

Пока информации о погибших нет

В американском штате Иллинойс вспыхнул пожар на химическом заводе, из-за чего объявили эвакуацию населения в радиусе двух километров. Об этом сообщает CNN

Согласно сообщению, инцидент произошел в городе Роктон на химическом заводе компании Chemtool Inc., занимающейся изготовлением смазочных материалов. В радиусе одной мили от места происшествия объявили эвакуацию всего населения и предприятий. 

Сейчас в Роктоне работают усиленные наряды полиции и пожарной службы, а также группы Армии спасения. Во время ликвидации пожара пострадал один спасатель, данных о погибших нет. 

 

 

Как отмечается, сильный смог из-за горения химических материалов окутал не только Роктон, но и два соседних города. 

В то же время в корпорации Lubrizol, которой принадлежит завод, обнародовали заявление, где сказано, что все работники предприятия находятся в безопасности и им ничего не угрожает. 

 

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Напомним, ранее в Новосибирске произошел взрыв газа на АЗС, повлекший масштабный пожар, в результате чего пострадали 16 человек.

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