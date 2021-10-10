В США возобновили иммиграционную лотерею для выдачи грин-карт

Конгресс США разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 тысяч грин-карт в год

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена объявила о возобновлении иммиграционной лотереи, победителям которых будут выдавать грин-карты. Уже началась регистрация на лотерею в 2023 году, передает "Голос Америки" .

Так, Конгресс США разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 тысяч грин-карт в год. Регистрация начинается заранее, чтобы успеть обработать заявки.

Кроме того, американские власти признают серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были поданы во время президентского срока Дональда Трампа. Теперь право на получение визы не переносится на следующий год, а весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев.

"Победа в лотерее не гарантирует, что вы получите визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз", - уточнил представитель Государственного департамента США.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп начал говорить об отмене лотереи диверсификационное виз, которую еще называют лотереей "зеленых карт", в мае 2019 года. Также он был намерен изменить правила выдачи "зеленых карт" в пользу образованных и высококвалифицированных специалистов.

"Случайный выбор противоречит американским ценностям и блокирует многих квалифицированных потенциальных иммигрантов со всего мира, которые могут многое привнести", – отмечал он.

А в 2020 году Дональд Трамп все же приостановил выдачу грин-карт на фоне пандемии коронавируса, после чего его администрация объявила о ликвидации некоторых видов иммиграционных виз. В связи с этим тысячи победителей визовой лотереи не смогли въехать в США.