В США вакцинировались уже 8 % граждан
Соединенные Штаты используют вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech
8 % американцев уже получили первую прививку против COVID-19. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на команду Белого дома по реагированию на коронавирус.
"Восемь процентов населения США получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении.
В то же время там напомнили, что на прошлой неделе вакцину получили лишь 2 %.
К слову, сейчас Соединенные Штаты используют вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.
Напомним, ранее стало известно, что первую прививку из двух китайской вакциной против коронавирусной инфекции CoronaVac от компании Sinovac Biotech сделали уже более 2 млн турок.