В США вакцинировались уже 8 % граждан

REUTERS

Соединенные Штаты используют вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech

8 % американцев уже получили первую прививку против COVID-19. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на команду Белого дома по реагированию на коронавирус.

"Восемь процентов населения США получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении.

В то же время там напомнили, что на прошлой неделе вакцину получили лишь 2 %.

К слову, сейчас Соединенные Штаты используют вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

Новости по теме: В Британии протестируют на людях комбинацию вакцин Pfizer и AstraZeneca

Напомним, ранее стало известно, что первую прививку из двух китайской вакциной против коронавирусной инфекции CoronaVac от компании Sinovac Biotech сделали уже более 2 млн турок.