В США в зоопарке впервые обнаружили коронавирус у двух гиен

Это первый в мире случай заражения животных текущего вида COVID-19

В США в зоопарке Денвера, находящемся в штате Колорадо обнаружили коронавирус у двух гиен. Это первый в мире случай заражения животных текущего вида COVID-19. Об этом сообщает The Denver Channel .

По словам представителя зоопарка, у гиен, заразившихся коронавирусом очень легкие симптомы заболевания.

Животные ведут активно и нормально взаимодействуют со смотрителями.

"Гиены - стойкие, выносливые животные, которые очень устойчивы к сибирской язвы, бешенства и чумки", - рассказал изданию представитель зоопарка.

По его словам, заразившиеся животные должны в ближайшее время полностью выздороветь.

Он также добавил, что в зоопарке у других животных также обнаруживали коронавирус.

В частности, у 11 Львов и 2 тигров результаты теста на COVID-19 оказались положительными.

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Напомним, ранее мы писали, что в Монголии двое Бобров погибли после инфицирования коронавирусом. В стране впервые зафиксировали смерть животных от COVID-19. Штамм "Дельта" обнаружили еще у семи бобров, которые могли заразиться от своих опекунов.