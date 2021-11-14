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В США в зоопарке умерли три снежных барса от коронавируса

Фото из открытых источников

Кроме того, в этом зоопарке заболели два суматранских тигра, но им удалось выздороветь

В Соединенных Штатах Америки в зоопарке города Линкольн (штат Небраска) умерли три снежных барса в результате осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в Facebook.

"Трое снежных барсов в детском зоопарке Линкольна умерли из-за осложнения коронавируса. Наших леопардов, Ранние, Эвереста и Макалу, любила вся общественность внутри и за пределами зоопарка. Эта потеря действительно ужасная, и мы все вместе скорбим", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этом зоопарке заболели два суматранских тигра, но им удалось выздороветь.

Зоопарк сообщил, что остается открытым для посетителей и будет продолжать принимать их с учетом действующих санитарных требований.

Новости по теме: В США зарегистрировали первый случай заражения хорька COVID-19

Ранее сообщалось, что в США в зоопарке Денвера, находящемся в штате Колорадо, обнаружили коронавирус у двух гиен. Это первый в мире случай заражения животных такого вида COVID-19.

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