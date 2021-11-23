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В Белый дом прибыла Рождественская елка. Видео

В официальную резиденцию президента США привезли рождественскую елку WCNC

Праздничное дерево привезли на тележке, запряженной двумя лошадьми

В официальную резиденцию президента США во вторник, 23 ноября, привезли Рождественскую елку. Об этом сообщает WCNC

Отмечается, что праздничное дерево прибыло в Белый дом из округа Эш, штат Северная Каролина. Елку привезли на тележке, запряженной двумя лошадьми.

По традиции рождественское дерево встречала первая леди - супруга президента США Джилл Байден.

Подчеркивается, что это уже восьмой раз, когда елку в Белый дом привезли из округа Эш.

В общем, Северная Каролина-популярное место поставки президентских рождественских елок. Начиная с 1971 года из этого штата было выбрано 13 елок.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что украинцы смогут провести празднование Нового года, когда регионы не будут находиться в красной зоне. Однако для этого необходимо, чтобы граждане выполняли рекомендации Министерства здравоохранения. 

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