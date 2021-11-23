В Белый дом прибыла Рождественская елка. Видео
Праздничное дерево привезли на тележке, запряженной двумя лошадьми
Отмечается, что праздничное дерево прибыло в Белый дом из округа Эш, штат Северная Каролина. Елку привезли на тележке, запряженной двумя лошадьми.
По традиции рождественское дерево встречала первая леди - супруга президента США Джилл Байден.
Подчеркивается, что это уже восьмой раз, когда елку в Белый дом привезли из округа Эш.
В общем, Северная Каролина-популярное место поставки президентских рождественских елок. Начиная с 1971 года из этого штата было выбрано 13 елок.
Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что украинцы смогут провести празднование Нового года, когда регионы не будут находиться в красной зоне. Однако для этого необходимо, чтобы граждане выполняли рекомендации Министерства здравоохранения.