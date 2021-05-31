В США в авиакатастрофе погиб актер Джо Лара, известный по роли Тарзана

Джо Лара Фото из открытых источников

Всего в самолете находилось семь человек - никто из них не выжил

Американский актер Джо Лара, который был известен благодаря главной роли в ряде фильмов о Тарзане погиб в авиакатастрофе, сообщает Sky News.

Как отмечается, небольшой самолет упал в озеро недалеко от города Смирна (США). На борту находились семь человек, все они погибли.

Вместе с Джо Лара на борту была и его жена Гвен. Сейчас спасатели продолжают поиски тел.

Заметим, Джо Лара начал актерскую карьеру в 1988 году. Он сыграл главную роль в нескольких фильмах о Тарзане, а также снимался еще в некоторых американских боевиках, таких как "Стальная грань" или "Американский киборг: Стальной воин". У него была также роль и в сериале "Спасатели Малибу".

В 2002 году Лара официально заявил, что прекращает актерскую карьеру, чтобы сфокусироваться на музыке. Кроме съемок в фильмах, он играл музыку в стиле кантри.

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