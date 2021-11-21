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В США в аэропорту произошла стрельба, есть пострадавшие

Фото из открытых источников

Трое получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает

По меньшей мере три человека пострадали на аэродроме в штате Атланта вследствие выстрела, который сделал один из пассажиров во время прохождения процедуры проверки багажа. Об этом сообщает пресс-служба управления транспортной безопасности США.

Как отмечается, у пассажира обнаружили пистолет во время сканирования багажа на главном контрольно-пропускном пункте аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Во время осмотра мужчина выхватил из сумки огнестрельное оружие, произвел выстрел, после чего бросился бежать в направлении выхода из терминала и убежал.

В результате инцидента три человека получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает. Согласно предварительным сообщениям, в результате инцидента может быть больше пострадавших.

Всего в течение 2021 года на контрольно-пропускных пунктах аэропорта Атланты обнаружили более 450 единиц огнестрельного оружия.

"Этот инцидент подчеркивает важность проверки личных вещей на наличие опасных предметов, поскольку огнестрельное оружие, особенно заряженная, создает риск на контрольно-пропускных пунктах, а проноса оружия на борт самолета может стать роковой ошибкой для владельца оружия и для других пассажиров", - отмечают в Управлении.

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Напомним, ранее в Киеве водитель BMW открыл стрельбу на мосту Патона и скрылся с места происшествия. Правоохранители отследили автомобиль, подозреваемые задержаны.

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