Скончался боец ММА Джастин Торнтон: Он не смог оправиться от нокаута

Джастин Торнтон MMA Fighting

Боец получил тяжелые травмы во время поединка BKFC с Диллоном Клеклером

В США умер боец по смешанным боевым искусствам (ММА) Джастин Торнтон. Он так и не смог оправиться от нокаута, в который его отправили во время поединка BKFC. Об этом сообщил MMA Fighting.

Как отмечается, в ночь на 21 августа в американском штате Миссисипи прошел вечер боев на голых руках. В одном из них встретились Диллон Клеклер и Джастин Торнтон.

Однако, поединок закончился уже через 18 секунд. Клеклер попаданием в челюсть отправил соперника в нокаут. Торнтону понадобилась госпитализация.

А в больнице спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пока точная причина смерти не известна.

Известно, что Клеклер в августе провел свой первый бой с мая 2019 года. В его активе 15 побед при одном поражении.

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