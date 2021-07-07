В США умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

Роберт Дауни-младший с отцом Робертом Дауни-старшим Фото из открытых источников

Мужчина длительный период боролся с болезнью Паркинсона

В Нью-Йорке на 86-ом году жизни остановилось сердце голливудского актера, режиссера и сценариста Роберта Дауни-старшего. Об этом сообщает New York Daily News.

Согласно сообщению, мужчина умер во сне в своем доме утром в среду, 7 июля. В июне Дауни-старший отпраздновал свое 85-летие.

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Известно, что на протяжении последних пяти лет актер боролся с болезнью Паркинсона. Дауни-старший прославился участием в фильмах "Ночи в стиле буги", "Магнолия" и "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", всего его карьера длилась более 50 лет.

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Напомним, ранее в возрасте 91 года скончался известный американский кинорежиссер из Голливуда Ричард Доннер, который снял "Супермена" и "Смертельное оружие".