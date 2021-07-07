live
Новости » Мир Читати новину українською

В США умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

Роберт Дауни-младший с отцом Робертом Дауни-старшим Фото из открытых источников

Мужчина длительный период боролся с болезнью Паркинсона

В Нью-Йорке на 86-ом году жизни остановилось сердце голливудского актера, режиссера и сценариста Роберта Дауни-старшего. Об этом сообщает New York Daily News

Согласно сообщению, мужчина умер во сне в своем доме утром в среду, 7 июля. В июне Дауни-старший отпраздновал свое 85-летие. 

Новости по теме: Умерла известная итальянская певица и актриса Рафаэлла Карра

Известно, что на протяжении последних пяти лет актер боролся с болезнью Паркинсона. Дауни-старший прославился участием в фильмах "Ночи в стиле буги", "Магнолия" и "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", всего его карьера длилась более 50 лет. 

Новости по теме: Умер известный армянский композитор и музыкант Дживан Гаспарян

Напомним, ранее в возрасте 91 года скончался известный американский кинорежиссер из Голливуда Ричард Доннер, который снял "Супермена" и "Смертельное оружие".

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Дания предоставит Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19 В Украине за сутки обнаружили 610 новых случаев коронавируса В Украине к COVID-вакцинации привлекут студентов-медиков и интернов, - ВОЗ Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться в конце июля, - эксперты

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект