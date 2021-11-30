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В США ученик устроил стрельбу в школе: Трое погибших

Иллюстративное фото

По предварительным данным полиции, он является учеником этой школы

Старшеклассник устроил стрельбу в школе в штате Мичиган, убив троих и ранив по меньшей мере шестерых человек. Об этом сообщает СNN

По данным журналистов, 15-летний подросток открыл огонь из пистолета в школе в городе Оксфорд (штат Мичиган). По предварительным данным полиции, он является учеником этой школы.

Полиция подтвердила гибель троих человек. Еще шестеро человек получили ранения, в том числе учитель этой школы.

Полиция задержала виновника происшествия через 5 минут после прибытия. Сейчас в полиции считают, что у него нет сообщников.

Остальных учеников и персонал эвакуировали в здания поблизости.

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Ранее сообщалось, что в техасской школе неизвестный устроил стрельбу, в результате ранены несколько человек. 

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