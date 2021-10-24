В США участник автосоревнований въехал в толпу: Двое погибли, есть пострадавшие

Twitter Jim Lefko

Также 8 зрителей получили травмы различной степени тяжести

В американском штате Техас во время соревнований Airport Race Wars 2 автомобиль въехал в толпу зрителей. Об этом говорилось в Facebook полиции города Керрвиль.

Отмечается, что в результате инцидента погибли два человека, многие зрители получили травмы различной степени тяжести.

"Автомобиль одного из участников соревнований потерял управление, выехал за пределы трассы и врезался в припаркованные неподалеку автомобили зрителей, наехав на людей, которые наблюдали за соревнованиями", - говорится в сообщении.

В частности четверо пострадавших были доставлены каретами скорой помощи в лечебные учреждения города Сан-Антонио.

По информации NBC, погибли двое детей, еще восемь человек получили ранения.

"Один ребенок, 6-летний мальчик, погиб на месте, второй мальчик, 8 лет, умер в больнице. Среди восьми раненых – две женщины 46 и 27 лет в тяжелом состоянии, 26-летний мужчина, состояние которого неизвестен и 34-летний мужчина в стабильном", - сообщили в полиции.

Кроме этого, еще двум людям оказали помощь на месте и отпустили, а 3-месячную девочку и 4-летнего мальчика госпитализировали "для проведения профилактических осмотров".

Сейчас устанавливаются причины инцидента.

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