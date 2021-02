В США у самолета в полете оторвался двигатель, обломки упали на жилой район

На борту самолета на момент аварии находились 10 членов экипажа и 231 пассажир

В американском штате Колорадо во время полета над городом Брумфилд у самолета оторвался двигатель, а его обломки упали на жилой район возле домов. Об этом сообщает ABC News.

Предварительной причиной инцидента является неисправность двигателя. Отмечается, что он вышел из строя после вылета из аэропорта Денвера. Однако, пилоту удалось развернуть самолет и совершить успешную посадку на аэродроме.

На момент аварии на борту самолета находились 10 членов экипажа и 231 пассажир. Никто из них не пострадал.

Впоследствии обломки двигателя начали обнаруживать в пределах Брумфилда, на территории жилых домов. Правоохранители призвали жителей города не касаться кусков двигателя и в случае их находки сразу же сообщать правоохранителям.

