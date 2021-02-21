В США у самолета в полете оторвался двигатель, обломки упали на жилой район

Обломки начали обнаруживать в пределах Брумфилда Broomfield Police

На борту самолета на момент аварии находились 10 членов экипажа и 231 пассажир

В американском штате Колорадо во время полета над городом Брумфилд у самолета оторвался двигатель, а его обломки упали на жилой район возле домов. Об этом сообщает ABC News.

Предварительной причиной инцидента является неисправность двигателя. Отмечается, что он вышел из строя после вылета из аэропорта Денвера. Однако, пилоту удалось развернуть самолет и совершить успешную посадку на аэродроме.

На момент аварии на борту самолета находились 10 членов экипажа и 231 пассажир. Никто из них не пострадал.

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Впоследствии обломки двигателя начали обнаруживать в пределах Брумфилда, на территории жилых домов. Правоохранители призвали жителей города не касаться кусков двигателя и в случае их находки сразу же сообщать правоохранителям.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Напомним, недавно в Нидерландах в провинции Гронинген вблизи фермы в поселке Корнхорн разбился спортивный самолет, в котором находился 75-летний пилот.