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В США вручили кинопремию "Золотой глобус-2021": Кто среди победителей

Премия "Золотой глобус" Фото из открытых источников

Впервые за всю историю премии церемония состоялась в виртуальном формате

В Соединенных Штатах назвали имена победителей 78-й кинопремии "Золотой глобус", в этом году из-за пандемии COVID-19 церемония проходила в онлайн – формате из двух студий – в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Соответствующая информация размещена на сайте премии.

Как отмечается, нынешним фаворитом стал сериал "Корона", он победил в номинации "Лучшая телевизионная драма" и еще в трех категориях. Также по две награды получили комедийный сериал "Шиттс Крик" и мини-сериал "Ферзевый гамбит" ("Ход королевы").

Следует заметить, что в этом году организаторы обратили внимание на критику относительно непропорционального присутствия женщин среди номинантов. Впервые в истории премии в номинации лучшего кинорежиссера были представлены сразу три женщины, в конце концов одна из них победила.

Кроме этого, главными ведущими вечера были актрисы Элизабет Фэй и Эми Мередит Полер. 

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Полный список победителей:

  • Лучший фильм (драма) – "Земля кочевников" (Nomadland);
  • Лучшая женская роль (драма) – Андра Дэй, "Соединенные Штаты против Билли Голидей";
  • Лучшая мужская роль (драма) – Чедвик Боузман, Ma Rainey's Black Bottom;
  • Лучший фильм (комедия или мюзикл) – "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm);
  • Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) – Розамунд Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot);
  • Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) – Саша Барон Коэн, "Борат-2";
  • Лучшая женская роль второго плана – Джоди Фостер, "Мавританец";
  • Лучшая мужская роль второго плана – Дэниел Калуя, "Иуда и черный Мессия";
  • Лучший режиссер, кинофильмы – Хлоя Чжао, "Земля кочевников";
  • Лучший сценарий, кинофильмы – Аарон Соркин, "Суд над чикагской семеркой";
  • Лучший анимационный фильм – "Душа" (Soul);
  • Лучший фильм на иностранном языке – "Минари" (Minari);
  • Лучшая музыка к фильму – Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, "Душа";
  • Лучшая песня к фильму – Io Si (Seen), лента "Вся жизнь впереди";
  • Лучший телесериал (драма) – "Корона" (The Crown);
  • Лучшая женская роль сериала (драма) – Эмма Коррин, "Корона";
  • Лучшая мужская роль сериала (драма) – Джош О'Коннор, "Корона";
  • Лучший телесериал (комедия или мюзикл) – "Шиттс-Крик" (Schitt's Creek);
  • Лучшая женская роль сериала (комедия или мюзикл) – Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик";
  • Лучшая мужская роль сериала (комедия или мюзикл) – Джейсон Судейкис, "Тед Лассо";
  • Лучший мини-сериал, сериал-антология или телефильм – "Ферзевый гамбит" (The Queen's Gambit);
  • Лучшая женская роль мини-сериала, сериала-антологии или телефильма – Аня Тейлор-Джой, "Ферзевом гамбит";
  • Лучшая мужская роль мини-сериала, сериала-антологии или телефильма – Марк Руффало "В этом я уверен" (I Know This Much Is True);
  • Лучшая женская роль второго плана на телевидении – Джиллиан Андерсон, "Корона";
  • Лучшая мужская роль второго плана на телевидении – Джон Боега,"маленький топор".

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Напомним, ранее стало известно, что американский кинорежиссер и филантроп Стивен Спилберг получил ежегодную премию "Генезис", предусматривающий вознаграждение в размере 1 млн долларов.

 

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