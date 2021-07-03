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В США сенатор блокирует назначение в Госдеп с требованием противодействия Северному потоку-2

Фото из открытых источников

Он настаивает на ужесточении санкций со стороны администрации Байдена

Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз заблокировал ряд ключевых назначений в Госдепартаменте США, требуя от администрации Джо Байдена действенных санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, 13 кандидатов, утвержденных Комитетом по иностранным делам Сената, пока ждут своего назначения в Госдеп. Именно Сенат должен теперь утвердить их кандидатуры.

Однако сенатор Круз решил воспользоваться своим правом и отсрочить рассмотрение этого вопроса. Так он пытается заставить администрацию президента США более жестко противодействовать достройке российского газопровода.

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Издание NBC News пишет, что четыре неназванных человека, знакомые с ситуацией, рассказали следующее. Среди заблокированных назначений - Бретт Холмгрен, который ждет подтверждения на пост помощника госсекретаря США по вопросам разведки, и Даниэль Крітенбринк, что должен быть назначен на пост помощника госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихого океана. Кроме того, заблокировано назначение двух подзаступщиков и ряда других должностных лиц.

К слову, сенатор Тед Круз в марте блокировал скорое утверждение в должности директора ЦРУ Уильяма Бернса, тогда он также требовал от администрации президента Джо Байдена введения новых санкций против "Северного потока-2".

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Также сенатор США от Республиканской партии Том Коттон призвал остановить строительство газопровода "Северный поток-2" из-за подтверждения немецкими военными информации о отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

После этого США включили в санкционный список ряд российских судов и компании, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2".

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