В США семья заплатит штраф $1000: Слишком рано использовали рождественские украшения на доме

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Отец говорит, что его дети довольны, когда видят включенные фонарики

Семье из Уестчейза, штат Флорида, США, грозит штраф в размере 1000 долларов за то, что они слишком рано использовали рождественские украшения для отделки своего дома. Об этом сообщает Fox 13.

Оказалось, что дом украшали декораторы, которых семья наняла специально, желая сделать более элегантное и праздничное оформление жилья. Но поскольку у декораторов не было свободных дат в преддверии праздничного сезона, семье пришлось договориться с ними чуть раньше - 6 ноября.

"И когда они включены (огоньки, - ред.), у них действительно довольно крутой вид, и детям это нравится, и это вызывает у них улыбку", - сказал Майкл Моффа.

Но несмотря на то, что семья довольна результатом, в ассоциации Westchase Community заявили, что украшения были выставлены слишком рано. И через 48 часов после установки праздничной экспозиции, семья получила письмо от жилищной ассоциации, в котором говорилось, что они были выставлены слишком рано. В нем утверждалось, что рождественские украшения не разрешаются до Дня благодарения, и что их оштрафуют за нарушение до 1000 долларов.

Письмо разозлило местное сообщество после того, как Челси Моффа написала об этом в Facebook. Юрист ассоциации сказал, что сообщение было выдано только тогда, когда сосед пожаловался на фонарики.

Они добавили, что перед наложением штрафа нужно провести голосование.

"Я понимаю, что есть правила, но это немного слишком", - добавил Майкл Моффа.

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