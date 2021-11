В США россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы за кибермошенничество

Фото из открытых источников

Подсудимый и его соучастники украли более 7 млн долларов

Федеральный суд США в Бруклине осудил гражданина РФ Александра Жукова до 10 лет лишения свободы за интернет-мошенничество с цифровой рекламой. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

"Сидя у своего компьютера в России и Болгарии, Жуков придумал и осуществил изящный мошеннический план по индустрии цифровой рекламы, жертвами которого стали тысячи компаний в Соединенных Штатах. Сегодняшний приговор притягивает подсудимого к ответственности за его обман и откровенную кражу более 7 миллионов долларов, а также посылает мощный сигнал киберпреступникам во всем мире, что им не удастся скрыться за границей от правосудия", — говорится в совместном заявлении федеральной прокуратуры, ФБР и полицейского управления Нью-Йорка.

Кроме того, суд также обязал Жукова уплатить штраф в размере 3 827 493 долларов.

Злоумышленник был арестован в Болгарии в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году.

Как известно, с сентября 2014 года по декабрь 2016-го Жуков руководил компанией Media Methane и реализовал схему мошенничества с интернет-рекламой, известной, как Methbot.

Официальной целью компании было размещение рекламы, преимущественно видеоклипов, на сайтах различных СМИ. Однако вместо того, чтобы размещать рекламу на реальных сайтах СМИ, компания Жукова делала это на их фальшивых копиях, созданных русским и его сообщниками.

Используя две тысячи коммерческих компьютерных серверов, арендованных в Далласе и Амстердаме, они на самом деле создали фиктивный трафик. Рекламодатели посчитали, что их реклама появлялась на сайтах более 6 тысяч изданий, включая "New York Times", "New York Post", "New York Daily News".

На самом деле Жуков и его сообщники создали и поддерживали техническую инфраструктуру, необходимую для проведения мошеннических операций, а себя он называл "королем мошенничества".

Новости по теме: Минфин США ввел санкции против двух киберпреступников - граждан РФ и Украины

Напомним, ранее в Польше арестовали украинского хакера Ярослава Васинского, обвиняемого в вымогательстве 50 миллионов долларов в Apple. Злоумышленника планируют экстрадировать в США.