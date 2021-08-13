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В США разрешили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом

Фото из открытых источников

Люди с ослабленной иммунной системой особенно подвержены тяжелому течению заболевания

Управление контроля качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) разрешило введение третьих доз COVID-вакцин от Pfizer-BioNTech и Moderna для лиц с ослабленной иммунной системой. Об этом сообщает FDA.

"Страна вступила в очередную волну пандемии COVID-19, и FDA осознает, что люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены тяжелого течения заболевания.

После тщательного изучения имеющихся данных FDA определило, что для этой небольшой уязвимой группы может потребоваться третья доза вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna", - сказала и. о. комиссара FDA Джанет Вудкок.

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Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения призвала временно запретить прививку третьей дозой вакцины от коронавируса.

Как сообщалось ранее, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мониторинг за бустерными дозами вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем прививки. 

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