В США разрешили лечить коронавирус "коктейлем из антител"

Однократное внутривенное введение "коктейля из антител" значительно снизило количество госпитализаций и смертей связанных с COVID-19

Согласно сообщению, разрешение выдано на экстренное применение "Бамланивимаба" и "Этесевимаба". Инъекцию из двух препаратов делают для лечения легкой или умеренной форм COVID-19 у взрослых и детей старше 12 лет с массой тела не менее 40 кг, у которых положительный результат теста на SARS-CoV-2 и высокий риск развития тяжелой формы болезни.

Во время клинического исследования однократное внутривенное общее введение "коктейля из антител" значительно снизило количество госпитализаций и смертей, связанных с COVID-19, в течение 29 дней наблюдения в сравнении с плацебо.

Сейчас его безопасность и эффективность продолжают оценивать.

В то же время отмечается, что препараты не разрешены для пациентов, которые госпитализированы из-за COVID-19 или нуждаются в кислородной терапии.

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Напомним, ранее медики из Кембриджского университета в Великобритании предупредили об опасность лечения коронавируса антителами и заявили, что переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой для лечения COVID-19 может спровоцировать мутации самого вируса.