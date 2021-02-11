В США разработали устройство, которое превращает человеческое тело в "аккумулятор"

Фото Лаборатория Сяо

Он может менять свою форму через эластичность

В США ученые создали изобретение, который служит своеобразным "аккумулятором, источником энергии которого является человеческое тело. Об этом сообщает Phys.org.

Как отмечается, изобретение создали исследователи из Университета Колорадо Боулдер. Он по своему внешнему виду напоминает пластиковый браслет со встроенными миниатюрными чипами или техническое бриллиантовое кольцо.

При этом добавляется, что устройство достаточно эластичное и может менять свою форму. В частности, среди вариантов его использования: кольцо, браслет или любой другой аксессуар. Однако, изобретение обязательно должно касаться тела человека.

Таким образом, он использует естественное тепло организма и благодаря термоэлектрическим генераторам преобразует внутреннюю температуру тела в электричество.

"Самое приятное в нашем термоэлектрическом приборе заключается в том, что вы можете носить его, и он обеспечивает вам постоянную мощность", - пояснил доцент кафедры машиностроения Пола М. Раде в CU Boulder Цзяньлян Сяо.

Кроме этого, инновационностью изобретения является возможность полной переработки или безопасного ремонта любой детали.

Сейчас изобретатели планируют, что такой необычный аксессуар появится на мировом рынке уже через 5-10 лет.

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