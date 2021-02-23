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В США разработали робота-перевозчика, который будет помогать фермерам собирать урожай

Фото Future Acres

Благодаря искусственному интеллекту робот-компаньон может работать во всех местностях и при неблагоприятных погодных условиях

В США изобретатели создали уникального робота-перевозчика, главной функцией которого является уборка урожая на ферме. Об этом сообщает ZD Net.

Как отмечается, автономный сельскохозяйственный робот Carry – плод компании Future Acres. Он работает с искусственным интеллектом и питается электроэнергией. Изобретение может собирать и транспортировать более 225 кг фермерского урожая.

При этом добавляется, что заряда Carry хватает на 7-10 часов работы. А передвигаться робот может на любой местности. Максимальное расстояние, которое способен преодолеть, 9-16 километров.

Фото Future Acres

Кроме этого, в работе-перевозчику встроенный компьютерное зрение, с помощью него он может избегать препятствия, такие как, люди и деревья.

По данным разработчиков, изобретение окупает себя за 80 дней работы, а увеличивает эффективность производства на 30%. Поэтому он и призван помогать фермерам в выполнении сельскохозяйственной работы.

Фото Future Acres

Сейчас компания планирует распространить робота по всей территории США, привлекая его к работе на больших и маленьких фермерских хозяйствах.

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Ранее сообщалось, что автономный робот-собака Spot производства американской Boston Dynamics получил новые умения. Он научился писать, убирать в доме, открывать двери и сажать цветы.

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