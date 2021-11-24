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В США разработали робота, который развлекает домашних любимцев

Intelligent Living

Стоимость одного экземпляра составляет 299 долларов

Американская компания Rockybot.ai разработала робота Rocki Robot, который будет развлекаться с домашним любимцем в отсутствие владельца. Об этом сообщает Intelligent Living.

Отмечается, что Rocki Robot позволяет владельцам кошек и собак взаимодействовать со своими тварями из любого места и в любое время (при условии наличия Wi-Fi).

Владельцы могут управлять Rocki Robot со своих смартфонов с помощью бесплатного приложения.

Подчеркивается, что робот оснащен камерами с разрешением в 1080 пикселей, микрофоном, динамиком и четырьмя колесами для перемещения.

Intelligent Living

В частности одна батарея позволяет роботу работать от 3 дней до одной недели, в зависимости от интенсивности пользования.

Отмечается, что стоимость одного экземпляра составляет 299 долларов США.

Intelligent Living

Компания-производитель уверяет, что у роботизированного компаньона для домашнего любимца есть много преимуществ, в частности снижение уровня тревожности, повышение уровня его физических упражнений и делает его день более увлекательным.

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Как сообщалось ранее, студенты из австралийского Университета Аделаиды разработали робота-паука для сканирования наракортской пещеры, которая была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Робот, который был разработан в рамках проекта CaveX, должен делать сканирование самой пещеры в 3D.

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