В США разработали робота, который ищет спрятанные вещи с помощью радиоволн

Робот-искатель The New Web

Он может находить объекты, несмотря на препятствия

В США исследователи из Массачусетского технологического института разработали робота RF-Grasp, который благодаря радиоволнам может обнаруживать предметы, спрятанные за стенами. Об этом сообщает The Next Web.

Как отмечается, система RF-Grasp, использует радиоволны, чтобы находить предметы вне зоны видимости камер робота. В частности, это может помочь складским работам доставать заказы клиентов или инструменты, оказавшиеся в зоне препятствий.

При этом добавляется, что по сравнению с видимым светом и инфракрасным излучением, радиочастотные сигналы (RF-сигналы) могут проходить везде картонные коробки, деревянные стены, пластиковые крышки и цветное стекло.

Принцип работы системы заключается в нескольких процессах. Например, она сначала распознает RF-тег объекта, чтобы определить его местонахождение, а затем определяет оптимальный путь вокруг препятствий для достижения предмета. Когда робот приближается к объекту, компьютерное зрение обеспечивает более точные указания.

По словам исследователей, изобретение выполняло задачи, двигаясь примерно вдвое меньше, чем аналогичные работы, оснащенные лишь камерой.

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Напомним, ранее американские ученые изобрели робота-черепаху. Он работает на сжатом воздухе и не требует электроэнергии.