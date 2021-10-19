home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В США разработали небольших по размеру роботов, которые могут летать стаями

Американский Университет Нотр-Дам euroschool

Длина аппаратов составляет от 15 до 20 см

Инженер из американского университета Нотр-Дам Ясемин Озкан-Айдин разработала небольших по размеру роботов, которые могут летать в стаях. Об этом сообщает Tech Xplore.

Отмечается, что Озкан-Айдин смогла создать летучих минироботов, используя 3D-принтер.

Длина аппаратов составляет от 15 до 20 см.

Подчеркивается, что на каждом роботе, кроме батареи, установлены несколько сенсоров, которые позволяют летучим аппаратам подключаться друг к другу.

В США разработали минироботов, которые могут летать стаями Tech Xplore

"Вам не нужны дополнительные датчики для обнаружения препятствий, потому что гибкость ног помогает роботу обходить их", - подчеркнула Озкан-Айдин.

По ее словам, для улучшения работы этих аппаратов в стаях необходимы меньшие по размеру батареи, но более мощные, с продолжительностью работы более 10 часов.

Новости по теме: Технологии покоряют мир: В США разработали первого робота, делающего маникюр

Напомним, ранее в США исследователи из Массачусетского технологического института разработали робота, который благодаря радиоволнам может обнаруживать предметы, спрятанные за стенами. 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Полтаве таксист угрожал пассажиру пистолетом, конфликт расследует полиция В Киеве иностранец угрожал пистолетом пассажирам метро и ударил женщину в лицо Президенту с 2019 года угрожали насилием 22 раза, – СБУ

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект