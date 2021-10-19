В США разработали небольших по размеру роботов, которые могут летать стаями

Длина аппаратов составляет от 15 до 20 см

Отмечается, что Озкан-Айдин смогла создать летучих минироботов, используя 3D-принтер.

Длина аппаратов составляет от 15 до 20 см.

Подчеркивается, что на каждом роботе, кроме батареи, установлены несколько сенсоров, которые позволяют летучим аппаратам подключаться друг к другу.

В США разработали минироботов, которые могут летать стаями Tech Xplore

"Вам не нужны дополнительные датчики для обнаружения препятствий, потому что гибкость ног помогает роботу обходить их", - подчеркнула Озкан-Айдин.

По ее словам, для улучшения работы этих аппаратов в стаях необходимы меньшие по размеру батареи, но более мощные, с продолжительностью работы более 10 часов.

Напомним, ранее в США исследователи из Массачусетского технологического института разработали робота, который благодаря радиоволнам может обнаруживать предметы, спрятанные за стенами.