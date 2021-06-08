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В США рассказали, чего ожидают от Украины перед встречей Байдена с Зеленским

Госсекретарь США Энтони Блинкен ABC News

Штаты хотят увидеть реальные результаты реформ в Украине

Соединенные Штаты Америки завили о желании увидеть реальные результаты реформ в Украине перед тем, как президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Сената США, передает "Укринформ".

"Существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему – функциональную и такую, которая тщательно избирается и имеет независимый надзор; корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным; а также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов", - подчеркнул он.

Также госсекретарь США отметил, что "агрессия со стороны коррупционных сил" внутри Украины является таким же насущным вызовом для Киева, как и внешняя агрессия со стороны России, поскольку мешает развитию демократии.

"Даже если в Украине принимается хорошее законодательство для борьбы с коррупцией, этого недостаточно, поскольку оно должно еще практически воплощаться.

Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности, что пришлет мощный сигнал о том, что это не только слова на куске бумаги", - резюмировал Блинкен.

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Напомним, вчера, 7 июня, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которой пригласил украинского лидера посетить Белый дом. Кроме того, он заверил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет отстаивать суверенитет Украины.

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