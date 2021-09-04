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В США рассекретят документы расследования событий 11 сентября: Байден подписал указ

Джо Байден Фото из открытых источников

Семьи жертв американской трагедии давили на президента США по рассекречиванию

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал распоряжение о рассекречивании документов, связанных с расследованием Федерального бюро расследований событий 11 сентября 2001 года. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома США.

Как отмечается, Байден поручил Министерству юстиции провести рассекречивание документов, связанных с расследованием. Приказ требует от генерального прокурора обнародовать рассекреченные документы в течение следующих шести месяцев.

В настоящее время 11 сентября подают в федеральный суд в Нью-Йорке иск против правительства Саудовской Аравии по обвинению в причастности к теракту и заявляют, что им нужна информация о том, кто финансировал и поддерживал теракты.

По их словам, предложение ФБР обнародовать некоторые документы расследования не зашла далеко и требовала более тщательного рассекречивания.

Известно, что семьи жертв давили на Байдена относительно рассекречивания, иначе бы они "публично выступили бы против какого-либо участия его администрации в любой поминальной церемонии 11 сентября".

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Напомним, что ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) остановило миссии компании Virgin Galactic и проводит расследование недавнего космического полета миллиардера Ричарда Брэнсона, основателя VG, который изменил курс во время набора высоты. Пилоты столкнулись с неожиданным ветром на большой высоте и предприняли необходимые действия, чтобы сделать безопасный подъем в космос и вернуться на Землю.

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