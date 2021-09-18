В США провели успешные испытания баллистической ракеты. Фото
Они проходили над Атлантическим океаном
В Соединенных Штатах провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II. Они проходили над Атлантическим океаном. Об этом информирует военно-морской флот США.
"ВМС США" Вайоминг "успешно провели испытания ракет Trident II D5LE над Атлантическим океаном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что испытания подчеркивают готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания в 21 веке.
#USSWyoming successfully tests Trident II D5LE missiles over the Atlantic Ocean, Sept. 17th. These tests underscore our readiness and capability for 21st Century Strategic Deterrence. #ForceToBeReckonedWith— U.S. Navy (@USNavy) September 18, 2021
DETAILS: https://t.co/TyBMNJVqG2#DASO31 #SSBN742 @COMSUBLANT pic.twitter.com/X10VBbB16T
Напомним, что ранее Северная Корея запустила две баллистические ракеты из провинции Южный Хамгьон, упавших в Японское море. В Южной Корее созвали экстренное заседание Совета национальной безопасности.
Также Южная Корея испытала баллистическую ракету БРПЧ собственного производства с новой подводной лодки, став восьмой страной в мире, которая имеет это оружие. Подводная лодка Dosan An Chang-ho успешно провел подводные испытания, после того, как аналогичные испытания были проведены в прошлом месяце с подводной баржи.