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В США прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты

Фото из открытых источников

Она смогла развить скорость в пять раз выше скорости звука

В США прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщается в прессрелизе Управления перспективных исследовательских проектИв при Пентагоне (DARPA).

Отмечается, что ракета, созданная корпорацией Raytheon Technologies с прямопотоковым воздушно-реактивным двигателем Northrop Grummann, была запущена с самолета. Она смогла развить скорость в 5 Махов (в пять раз превышающую скорость звука).

"Испытание в свободном полете HAWC были успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным инструментом для наших истребителей",- сказал глава программы концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC) Эндрю Нойдлер.

Цель испытаний заключалась в сборке и последовательном выпуске самолета-носителя с гиперзвуковой ракетой, ее безопасном отделении, запуске маршевого двигателя, а также крейсерском полете. "Все основные задачи тестирования были выполнены", - резюмировали в DARPA.

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Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах во время первого испытания бомбардировщик B-52 Stratofortress не смог запустить гиперзвуковую ракету-носитель ARRW.

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