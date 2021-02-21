live
Новости » Мир Читати новину українською

В США произошла стрельба в магазине оружия, трое погибших

В Луизиане произошла стрельба в магазине оружия Иллюстративное фото

Еще двух человек госпитализировали с ранениями

В американском штате Луизиана мужчина устроил стрельбу в магазине, что привело к смерти трех человек. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в магазине оружия Jefferson Gun Outlet в пригороде Нового Орлеана. По предварительной информации, между посетителями возникла ссора, в результате чего один из участников конфликта устроил стрельбу и убил двух человек.

Новости по теме: В США произошла стрельба в тюрьме, есть погибший

После этого началась новая перестрелка, в результате которой нападавший скончался от полученных ранений. Еще двух человек доставили в больницу с ранениями. 

"Шериф Джозеф Лопинто рассказал, что нападавший сначала подстрелил двух человек внутри, после чего несколько человек - посетителей или сотрудников - открыли огонь по стрелку как в помещении, так и извне", - отметили в материале.

Новости по теме: В Сирии обстреляли российский БТР, пострадали военные

Напомним, недавно в Филадельфии, что в штате Пенсильвания, произошла стрельба вблизи автобусной станции и медицинского центра, в результате чего восемь человек получили ранения.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Нападение на украинца в Париже: Прокуратура Франции начала судебное расследование Запланирована операция на глазах: Родственница жестоко избитого во Франции украинской подростка рассказала о его состоянии Избитого в Париже 14-летнего украинца вывели из комы Шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью: Зеленский отреагировал на избиение подростка-украинца в Париже

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Санкции против оппозиции. Давление на свободу слова | Ток-шоу
Планы ВРУ. Санкции против оппозиции. Лобби для
Санкции СНБО. Вакцинация провалена. Годовщина Майдана. Языковой закон | Ток-шоу
Мощный выступ Безуглой. Вакцина. Убыточная
Зачем Зеленский закрыл каналы? Кто следующий? | Савченко в ток-шоу