В США произошла стрельба в магазине оружия, трое погибших

В Луизиане произошла стрельба в магазине оружия Иллюстративное фото

Еще двух человек госпитализировали с ранениями

В американском штате Луизиана мужчина устроил стрельбу в магазине, что привело к смерти трех человек. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в магазине оружия Jefferson Gun Outlet в пригороде Нового Орлеана. По предварительной информации, между посетителями возникла ссора, в результате чего один из участников конфликта устроил стрельбу и убил двух человек.

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После этого началась новая перестрелка, в результате которой нападавший скончался от полученных ранений. Еще двух человек доставили в больницу с ранениями.

"Шериф Джозеф Лопинто рассказал, что нападавший сначала подстрелил двух человек внутри, после чего несколько человек - посетителей или сотрудников - открыли огонь по стрелку как в помещении, так и извне", - отметили в материале.

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Напомним, недавно в Филадельфии, что в штате Пенсильвания, произошла стрельба вблизи автобусной станции и медицинского центра, в результате чего восемь человек получили ранения.