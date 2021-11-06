В США призвали Байдена и ЕС предоставить Украине оружие из-за войск РФ на границе
США и Евросоюз должны выразить недвусмысленную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины
Председатель комитета по иностранным делам Палаты Представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал президента Джо Байдена и страны Евросоюза предоставить Украине дополнительную военную помощь. Об этом свидетельствует заявление конгрессмена.
Среди причин Маккол назвал заявления о наращивании Россией войск на украинской границе.
По его словам США и Евросоюз должны выразить недвусмысленную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.
"Эта поддержка должна содержать в себе дополнительную помощь США в сфере безопасности, в том числе оружие смертельного действия", - подчеркнул Маккол.
Кроме того, конгрессмен призвал Белый дом пересмотреть меры в отношении Москвы, которые должны быть применены "за дальнейшую интенсификацию агрессии".
Напомним, издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие скопление войск Российской Федерации на границе с Украиной.
Впрочем, накануне Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительную переброску российских подразделений, вооружение и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.