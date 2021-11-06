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В США призвали Байдена и ЕС предоставить Украине оружие из-за войск РФ на границе

Конгресс США Фото из открытых источников

США и Евросоюз должны выразить недвусмысленную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины

Председатель комитета по иностранным делам Палаты Представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал президента Джо Байдена и страны Евросоюза предоставить Украине дополнительную военную помощь.  Об этом свидетельствует заявление конгрессмена.

Среди причин Маккол назвал заявления о наращивании Россией войск на украинской границе.

По его словам США и Евросоюз должны выразить недвусмысленную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

"Эта поддержка должна содержать в себе дополнительную помощь США в сфере безопасности, в том числе оружие смертельного действия", - подчеркнул Маккол.

Кроме того, конгрессмен призвал Белый дом пересмотреть меры в отношении Москвы, которые должны быть применены "за дальнейшую интенсификацию агрессии".

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Напомним, издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие скопление войск Российской Федерации на границе с Украиной.

Впрочем, накануне Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительную переброску российских подразделений, вооружение и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий. 

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