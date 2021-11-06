home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В США приостановили обязательную COVID-вакцинацию сотрудников крупных компаний

etu.ru

Судьи сослались на "серьезные законодательные и конституционные" проблемы

Апелляционный суд в США приостановил обязательную вакцинацию от коронавируса работников компаний со штатом более 100 сотрудников. Судьи сослались на "серьезные законодательные и конституционные проблемы. Об этом сообщает National Post.

Отмечается, что заморозка решение администрации президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников компаний, штат которых превышает 100 человек принял федеральный апелляционный суд Пятого округа.

Вынесенный вердикт объяснили тем, что мера вызывает "серьезные законодательные и конституционные вопросы".

"Таким образом, действие правила прекращается до дальнейшего решения суда по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такое решение суд принял после того, как многочисленные Штаты подали иски против нового правила, которое должно вступить в силу 4 января.

Новости по теме: Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19
 
Напомним, ранее мы писали, что Государственный секретарь США заявил о том, что 10 ноября состоится виртуальная встреча министров иностранных дел по всему миру. Он заявил, что на встрече будут обсуждаться вопрос пандемии COVID - 19, в частности-вакцинация. 
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Маск готов продать акции Tesla для преодоления голода в мире: Однако есть условие В Ливии на стадион упал вертолет с деньгами Минздрав не собирается мотивировать людей деньгами для вакцинации от COVID-19

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект