В США приостановили обязательную COVID-вакцинацию сотрудников крупных компаний

Судьи сослались на "серьезные законодательные и конституционные" проблемы

Апелляционный суд в США приостановил обязательную вакцинацию от коронавируса работников компаний со штатом более 100 сотрудников. Судьи сослались на "серьезные законодательные и конституционные проблемы. Об этом сообщает National Post .

Отмечается, что заморозка решение администрации президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников компаний, штат которых превышает 100 человек принял федеральный апелляционный суд Пятого округа.

Вынесенный вердикт объяснили тем, что мера вызывает "серьезные законодательные и конституционные вопросы".

"Таким образом, действие правила прекращается до дальнейшего решения суда по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такое решение суд принял после того, как многочисленные Штаты подали иски против нового правила, которое должно вступить в силу 4 января.