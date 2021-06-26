В США приговорили к 22 годам заключения полицейского, убившего Джорджа Флойда

Дерек Шовин, которого признали виновным в убийстве Джорджа Флойда REUTERS

Смерть Джорджа Флойда вызвала масштабные протесты не только в стране, но и за рубежом

Суд города Миннеаполис приговорил к 22 годам тюрьмы бывшего полицейского Дерека Шовина, которого ранее присяжные признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает ВВС Nеws Украина.

Согласно сообщению, судья Питер Кахилл перед тем, как вынести приговор, пояснил на 22 страницах, что именно побудило его назначить подсудимому 270 месяцев, или более 22 года тюремного заключения.

По словам судьи, Шовин "злоупотребил своим положением и данной ему властью" и проявил "особую жестокость в отношении Джорджа Флойда".

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"В то же время я признаю, что в зале суда, и за его пределами присутствует боль", - отметил Кахилл и добавил, что хотя боль отозвалась по всей стране, "важнее всего понять боль, которую испытывает семья Флойда".

Следует заметить, что брат Джорджа Флойда Филониз, требовал для Шовина максимально сурового приговора. Вытирая слезы, мужчина заявил, что это его семья получила "пожизненное" и уже никогда не вернет Флойда.

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Напомним, акции протестов в США прошли после того, как весь мир узнал, что 25 мая во время жесткого задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд, подозреваемый в подделке документов и оказавший сопротивление во время ареста.

Впоследствии в США арестовали офицера полиции, участвовавшего в задержании Джорджа Флойда, - именно этот полицейский держал ногу на шее погибшего.

Семья Флойда добилась проведения независимой экспертизы, так судмедэксперты провели дополнительное вскрытие и назвали настоящую причину смерти Джорджа Флойда - асфиксия от длительного сильного давления.