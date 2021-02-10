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В США представили летучий автомобиль. Фото

Фото Dayton 24/7 Now

Научиться ездить за рулем можно всего за час

Американская компания Lift Aircraft представила Летучий автомобиль HEXA. Об этом сообщает Dayton 24/7 Now.

Как отмечается, изобретение больше классифицируют как сверхлегкий самолет или беспилотник. Для управления им пилоту не нужна специальная лицензия, а чтобы освоить этот транспорт достаточно лишь часа учений.

При этом добавляется, что разработчики планируют, чтобы летучий автомобиль в будущем служил для спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Фото Dayton 24/7 Now

Кроме этого, HEXA поражает своей скоростью, в частности, может преодолевать расстояние от 10 до 15 миль всего за 15 минут.

Фото Dayton 24/7 Now

Разработчики верят, что в ближайшее время смогут увидеть представленные летучие машины в небе.

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Ранее сообщалось, что в Норвегии ученые изобрели подводного робота. Он имеет змеевидную форму и предназначен для ремонта водопроводов на большой глубине.

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