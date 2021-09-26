В США поезд сошел с рельсов и опрокинул несколько авто: Есть погибшие и раненые
В результате инцидента погибли три человека, еще более 50 человек пострадали
В Соединенных Штатах Америки пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего погибли три человека, еще более 50 человек пострадали. Об этом сообщает ВВС.
Согласно сообщению, поезд компании Amtrak, курсирующий между Сиэтлом и Чикаго, сошел с рельсов в северной части центральной Монтаны, перевернув несколько автомобилей.
На момент инцидента в транспорте находилось около 140 пассажиров и 16 членов экипажа.
По данным АР, в поезде было два локомотива и 10 вагонов, восемь из которых сошло с рельсов.
Продуктовый магазин в Честере, примерно в 8 километрах от места аварии, и расположенная поблизости религиозная община предоставили пострадавшим еду.
Пассажиров на автобусах доставили в гостиницы в соседнем городе Шелби.
Напомним, 19 сентября АО "Укрзализныця" изменило маршрут пассажирского поезда №118, который следует из Черновцов в Киев. В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица — Мамалыга из-за подмыва грунта произошел провал в земляном полотне.