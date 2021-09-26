В США поезд сошел с рельсов и опрокинул несколько авто: Есть погибшие и раненые

В США 8 из 10 вагонов сошли с рельсов

В результате инцидента погибли три человека, еще более 50 человек пострадали

В Соединенных Штатах Америки пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего погибли три человека, еще более 50 человек пострадали. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, поезд компании Amtrak, курсирующий между Сиэтлом и Чикаго, сошел с рельсов в северной части центральной Монтаны, перевернув несколько автомобилей.

На момент инцидента в транспорте находилось около 140 пассажиров и 16 членов экипажа.

По данным АР, в поезде было два локомотива и 10 вагонов, восемь из которых сошло с рельсов.

Продуктовый магазин в Честере, примерно в 8 километрах от места аварии, и расположенная поблизости религиозная община предоставили пострадавшим еду.

Пассажиров на автобусах доставили в гостиницы в соседнем городе Шелби.

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