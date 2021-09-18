В США поддержали бустерную дозу вакцины Pfizer для людей в возрасте от 65 лет и старше

Выводы экспертов могут повлиять на план администрации президента США по усилению кампании вакцинации

Отмечается, что этому решению предшествовали активные дискуссии независимых экспертов.

Подавляющее их большинство высказалось против того, чтобы рекомендовать американцам в возрасте до 65 лет делать бустерные прививки вакциной Pfizer.

Отмечается, что выводы экспертов могут повлиять на план администрации президента США по усилению кампании вакцинации.

Предварительно предполагается начать введение бустерных доз большинства людей, получивших прививку вакциной Pfizer уже в этом месяце.

Напомним, ранее мы писали, что Управление по продовольствию и медикаментам США поддержало бустерную вакцинацию препаратом Pfizer и рекомендует третью дозу для людей старше 65 лет. Джо Байден хочет начать вводить бустерные дозы большинству людей, получивших вакцину Pfizer в конце этого месяца.