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В США поддержали бустерную дозу вакцины Pfizer для людей в возрасте от 65 лет и старше

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

Выводы экспертов могут повлиять на план администрации президента США по усилению кампании вакцинации

Управление по продовольствию и медицинским средствам (FDA) в США поддержало бустерную вакцинацию препаратом компании Pfizer лицам старше 65 лет, а также тем, кто находится в группе высокого риска. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что этому решению предшествовали активные дискуссии независимых экспертов.

Подавляющее их большинство высказалось против того, чтобы рекомендовать американцам в возрасте до 65 лет делать бустерные прививки вакциной Pfizer.

Отмечается, что выводы экспертов могут повлиять на план администрации президента США по усилению кампании вакцинации.

Предварительно предполагается начать введение бустерных доз большинства людей, получивших прививку вакциной Pfizer уже в этом месяце.

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Напомним, ранее мы писали, что Управление по продовольствию и медикаментам США поддержало бустерную вакцинацию препаратом Pfizer и рекомендует третью дозу для людей старше 65 лет. Джо Байден хочет начать вводить бустерные дозы большинству людей, получивших вакцину Pfizer в конце этого месяца.

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