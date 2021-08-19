В США подали в суд на Facebook: Соцсеть обвиняют в монополизации рынка

Истец, со своей стороны, требует, чтобы суд отменил приобретение компанией Whatsapp и Instagram

Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала в суд на Facebook. Крупнейшую в мире социальную сеть обвиняют в монополизации рынка путем приобретения своих конкурентов. Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Согласно иску, FTC обвиняет Facebook в монополизации рынка путем приобретения своих конкурентов.

Комиссия вспомнила, как социальная сеть купила мессенджер Whatsapp в 2014 году за 19 млрд долларов, а фотообмінник Instagram в 2012 году за 1 млрд долларов.

Отмечается, что предыдущий иск в Федеральный суд по антимонопольным делам округа Колумбия отклонил в июне текущего года, однако он дал 30 дней FTC, чтобы она внесла изменения в свое заявление и попыталась подать ее снова.

Позже этот срок продлили до 19 августа.

Подчеркивается, что комиссия, со своей стороны, требует, чтобы суд отменил приобретение компанией Whatsapp и Instagram.

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Напомним, ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что подает коллективные иски против Facebook, Twitter, Google и их исполнительных директоров Марка Цукерберга, Джека Дорси и Сундара Пичаи. Причиной стала блокировка аккаунтов Трампа и других истцов.