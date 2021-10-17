В США под жилым домом женщины нашли более 90 гремучих змей

АР

Змеелов выловил 22 взрослые гремучие змеи и 59 детенышей

В Северной Каролине (США под домом женщины нашли более 90 гремучих змей. Об этом сообщил АР.

Как отмечается, змеелов Алан Вульф потратил почти четыре часа, чтобы убрать 22 взрослые гремучие змеи и 59 детенышей из дома женщины. Одного раза не хватило, с тех пор Вульф возвращался еще дважды, изъяв из-под дома еще 11 змей. Он планирует вернуться туда и в третий раз, чтобы проверить гнездо.

Известно, что Вульф, спасает змей в течение последних 32 лет и был укушен 13 раз.

По его словам, ему еще не приходилось встречать так много змей в одном месте, тем более под жилым домом.

В частности пойманных гремучих змей змеелов выпускает в дикую природу как можно дальше от людей или по просьбе владельцев в частные поля, чтобы уменьшить количество грызунов.

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Напомним, что ранее в штате Керала на юге Индии в результате обильных дождей погибли по меньшей мере десять человек.

Так, по информации местных СМИ, 18 человек, возможно, пропали без вести после оползня в районе Коттаям.

Кроме этого, в столице Гаити, Порт-о-Пренсе, в субботу были похищены 17 американских христианских миссионеров и их семьи, включая детей.

В настоящее время проводится расследование инцидента.