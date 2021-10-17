home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В США под жилым домом женщины нашли более 90 гремучих змей

АР

Змеелов выловил 22 взрослые гремучие змеи и 59 детенышей

В Северной Каролине (США под домом женщины нашли более 90 гремучих змей. Об этом сообщил АР.

Как отмечается, змеелов Алан Вульф потратил почти четыре часа, чтобы убрать 22 взрослые гремучие змеи и 59 детенышей из дома женщины. Одного раза не хватило, с тех пор Вульф возвращался еще дважды, изъяв из-под дома еще 11 змей. Он планирует вернуться туда и в третий раз, чтобы проверить гнездо.

Известно, что Вульф, спасает змей в течение последних 32 лет и был укушен 13 раз.

По его словам, ему еще не приходилось встречать так много змей в одном месте, тем более под жилым домом.

В частности пойманных гремучих змей змеелов выпускает в дикую природу как можно дальше от людей или по просьбе владельцев в частные поля, чтобы уменьшить количество грызунов.

Новости по теме: На Бали произошло землетрясение: есть погибшие

Напомним, что ранее в штате Керала на юге Индии в результате обильных дождей погибли по меньшей мере десять человек.

Так, по информации местных СМИ, 18 человек, возможно, пропали без вести после оползня в районе Коттаям.

Кроме этого, в столице Гаити, Порт-о-Пренсе, в субботу были похищены 17 американских христианских миссионеров и их семьи, включая детей.

В настоящее время проводится расследование инцидента.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Верховная Рада увеличила госбюджет на 40 млрд грн: На что направят расходы Смерть нардепа Полякова, назначение спикера ВР и нобелевский лауреат по литературе: Главное на утро 8 октября Верховная Рада закрыла пленарное заседание: Нового спикера так и не избрали На пенсию не собираюсь: Разумков рассказал о своих дальнейших планах работы в Раде

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект